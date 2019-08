Im Juni kollidierte die "MSC Opera" mit einem Ausflugsboot, vier Menschen wurden verletzt. Kurz danach verfehlte die "Costa Deliziosa" nur knapp eine Jacht und weitere Boote im Stadtteil Castello. Die Vorfälle gaben wohl den Ausschlag, dass die italienische Regierung wieder einmal Maßnahmen zur Regulierung der Schifffahrt in Venedig erwägt.

Nach und nach sollten die Routen der Kreuzfahrtschiffe geändert werden, sagte Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli am Mittwoch, wie die "Financial Times" ("FT") berichtet. Ab September sollten bereits einige Schiffe an den Terminals in Fusina und Lombardia anlegen, und nicht mehr im Hafen im Zentrum der Stadt. Im kommenden Jahr solle diese Regelung ein Drittel der Passagierschiffe betreffen. Diese Häfen liegen am Festland, gegenüber von Venedigs historischem Zentrum, allerdings ebenfalls in der Lagune.

Laut der "FT" hat Toninelli nach Alternativen gesucht, um auf dem Giudecca-Kanal nicht mehr die "Invasion dieser schwimmenden Paläste" sehen zu müssen - "mit den Skandalen und Risiken, die sie mit sich bringen", sagte er. Am Eingang der Lagune würden Chioggia und Lido San Nicolo als künftige Ausweichhäfen in Betracht gezogen.

Clia: "Es gibt keinen Bann"

Der Branchenverband Clia Europe sieht die Sachlage anders. Es gebe keinen Bann, teilte er mit. Zwar habe Minister Toninelli im italienischen Parlament angekündigt, eine Arbeitsgruppe zu alternativen Häfen wie etwa Fusina oder Lombardia auf dem Festland zu installieren. Allerdings gebe es dazu noch keine Entscheidung.

Die Kreuzfahrtindustrie habe mit allen beteiligten Parteien zusammengearbeitet, damit größere Kreuzfahrtschiffe die Liegeplätze des Passagierhafens in Venedig erreichen können, ohne den Giudecca-Kanal zu durchqueren. Dieser führt direkt am Markusplatz vorbei. Die Clia halte nach wie vor die Fahrt über den Vittorio-Emanuele-III-Canale für die geeignetste Lösung, teilte Tom Boardley vom Verband mit. Diese sei 2017 von einer Arbeitsgruppe entwickelt worden.

DPA

Vor zwei Jahren hatten sich das Verkehrsministerium in Rom, Venedig und die Region Veneto auf die alternative Route geeinigt, seitdem ist sie in der Diskussion.

Kreuzfahrtschiffe, die größer als 55.000 BRZ (Bruttoraumzahl) sind, sollten demnach nicht mehr vor dem historischen Zentrum Venedigs entlangfahren und in Marghera am Festland anlegen. Dies würde etwa auch die "Aida Blu" (71.304 BRZ) von Aida Cruises betreffen. Der Bau von Terminals dort würde allerdings einige Jahre dauern. Umweltschützern ging diese Lösung nicht weit genug, denn dann würden Ozeanriesen über 96.000 BRZ wieder in die Lagune einfahren dürfen.

Hafenbehörde sucht Verbündete gegen Kreuzfahrtindustrie

Die riesigen Kreuzfahrtschiffe, die Venedig ansteuern, sind seit Jahren ein umstrittenes Thema. Zum einen sehen Umwelt- und Kulturschützer das Unesco-Welterbe Venedig sowie das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune bedroht. Zum anderen fühlen sich die Bewohner von dem Besucherandrang überwältigt, der auch durch die etwa 500 Kreuzfahrtschiffe im Jahr verursacht wird. Unternehmer und Tourismusveranstalter sehen dagegen ihr Geschäft in Gefahr, sollte es zu einem Bann kommen.

Der Chef der Hafenbehörde für die nördliche Adria in Venedig, Pino Musolino, sucht nun nach Gleichgesinnten, um ein Bündnis gegen die Giganten der Meere zu schmieden. Er rief die Behörden von acht Hafenstädten in einem Brief auf, sich zusammenzutun. Die ständig wachsende Größe der Schiffe, die durch von ihnen verursachten Umwelteinflüsse und die schiere Zahl der Kreuzfahrttouristen würden große Konflikte schaffen, erklärte Musolino.

Die betroffenen Hafenstädte müssten ihre Kräfte bündeln, um die Reedereien dazu zu bringen, Schiffe einzusetzen, "die mit unseren Gegebenheiten und der Umwelt vereinbar sind". Der Hafenbehörde zufolge reagierten Barcelona, Palma de Mallorca und Marseille bereits positiv auf Musolinos Schreiben.

Im Video: Kreuzfahrten - Der Boom und seine Schattenseiten