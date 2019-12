Weihnachtsgeschenk Reisebücher Fernweh zum Lesen

Immer weiter wandern: Wunde Füße auf dem Pacific Crest Trail

"2 Bären - zum Glück weit entfernt. 50 Schlangen - eine davon zum Abendessen. 10 Joints - 5 mit Wirkung. 250 Packungen Instantnudeln. 6 Millionen Schritte" - das ist der Pacific Crest Trail für Tim Voors in Zahlen. Der Niederländer ist den 4265 Kilometer langen Weitwanderweg von der Grenze Mexikos bis nach Kanada in 157 Tagen gelaufen - allein, und so lautet auch der Titel seines Buches. Es ist Tagebuch, Tippgeber und Bilderbuch in einem, der Werbekreative reichert seine Fotografien von weiten Landschaften mit Aquarellen und Zeichnungen an.

Voor beginnt mit einer Ausrüstungsliste, die aufs Gramm und auf die Unterhose genau angibt, was er über Berge und reißende Flüsse im Westen der USA trug. Und er beginnt mit der Schilderung einer Situation, in der um sein Leben fürchtet: in einer winzigen Hütte auf dem 4421 Meter hohen Mount Whitney in einem heftigen Gewitter. Das Buch aus dem Gestalten-Verlag ist genau richtig für jene, die auch nach "Der große Trip" von Cheryl Strayed und "Laufen. Essen. Schlafen" der deutschen Weitwanderin Christine Thürmer noch nicht genug von den US-amerikanischen Hardcore-Trails haben.

Allein: Eine Wanderung durch Amerikas wilden Westen Verlag: Die Gestalten Verlag Seiten: 240 Preis: 24,90 €

Für wilde Schwimmer: Gewässer, die kaum jemand kennt

Unter einem Wasserfall in einen Naturpool tauchen, den Zeh in einen eiskalten Bergsee strecken, oder durch eine Schlucht schwimmen - das ist auch in den Alpen möglich. In seiner "Wild Swimming"-Buchreihe hat sich der Verlag Haffmans&Tolkemitt nach wärmeren Gegenden wie Portugal, Spanien und Italien die Berge zwischen Deutschland und Slowenien vorgenommen.

Wild Swimming Alpen" verrät Orte wie die Stuibenfällen in Reutte in den Ammergauer Alpen, den Palfnersee auf 2050 Meter Höhe in der Ankogel-Gruppe oder die Gailitzschlucht in den Julischen Alpen. Vielleicht muss es ja nicht gleich eine Gewässer-Pilgertour werden - aber wer sowieso schon einen Sommerurlaub in der Höhe plant, kann so schon die nah gelegenen Abkühlstellen heraussuchen. Die genauen Angaben zu den Badestelle gibt es per QR-Codes und Anfahrtdetails.

Wild Swimming Alpen: Entdecke die schönsten Bergseen, Bäche und Wasserfälle in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und Slowenien (Wild Swimming / Cool Camping) Verlag: Haffmans & Tolkemitt Seiten: 256 Preis: 22,95 €

Bunt und lehrreich: Japan Prep für die Olympischen Spiele

In der Öffentlichkeit nicht küssen und leise reden, mit Geduld in der Warteschlange stehen - und wenn die Erde bebt: Ruhe bewahren! Der Mailänder Marco Reggiani hat einen Guide für Japan gezeichnet - und sich dafür Hundert Schlüsselthemen vorgenommen. Neben den Knigge-Regeln, Tipps für das U-Bahn-Fahren in Tokio und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf den fünf Hauptinseln erklärt er in bunten Illustrationen auch, was der Unterschied zwischen Miso, Natto und Sojasoße ist und dass die Japaner zu Weihnachten eine Art elektrisches Kirschblütenfest feiern.

Bilder und Texte wirken zunächst eher einfach und kurz - doch im Ganzen bietet der "illustrierte Guide" einen guten Einstieg für künftige Japan-Reisende oder für solche, die sich für das Land der Olympischen Sommerspiele 2020 interessieren. Reggiani selber hat in Tokio gelebt und an der Universität im Fach Architektur promoviert. Er weiß also, was Ausländer wissen müssen, die in dem Land nicht unangenehm auffallen wollen.

Japan. Der illustrierte Guide Verlag: Prestel Verlag Seiten: 224 Preis: 24,00 € illustriert von Sabrina Ferrero

Einmal nachdenken, bitte: Wieso Reisen glücklich macht

"Warum hierhin und nicht dorthin? Was zeichnet eine Reise wirklich aus? Welche Sehenswürdigkeiten kann man sich sparen?" Der Journalist Philipp Laage ist viel gereist - und vielgereiste Leser erkennen sich in seinen Überlegungen wieder: Er sinniert, wie man gut unterwegs sein kann, wann Reisen wirklich glücklich macht und welche Dilemmas man gerät, wenn man als solventer Westler in entfernten Ecken der Welt unterwegs ist.

Laage erzählt von seinen Reisen nach Beirut, Dakar, Sri Lanka, aber auch auf die Ortler Alpen. Dabei nimmt er seine Erlebnisse zum Anlass, über Reise-Grundsätzliches zu sinnieren, vermischt Abstecher in die Geschichte des Tourist-Seins mit psychologischen oder wirtschaftlichen Erklärungen und dem CO2-Ausstoß von Flugreisen. "In der Welt unterwegs zu sein, ist wie ein leeres Gefäß. Es kommt darauf an, wie wir es füllen", sagt er. Anregungen dazu gibt er genug.

Vom Glück zu reisen - Ein Reisehandbuch: Wo liegt das Paradies? Bin ich ein echter Abenteurer? Warum ist der Strand auf Instagram immer schöner? Verlag: Reisedepeschen Verlag Seiten: 304 Preis: 19,50 €

Skitouren für Kenner: Tiefschnee statt Handyempfang

Felle unter die Ski und in Spitzkehren den Hang hinauf: Skitouren werden immer beliebter, je voller die Pisten werden. Mit wenigen Schritten wechselt man vom Verspurten ins Unverspurte, schreibt Stefan Herbke, vom Trubel in die Einsamkeit. Der Wintersportexperte hat in seinem Buch "Traumtouren" 25 Skidurchquerungen in den Alpen versammelt. Klassische Routen wie die Ötztaler Runde sind dabei, und manche hat er neu zusammengestellt, wie er schreibt.

Das großformatige gebundene Buch lässt sich nicht so einfach in den Rucksack stecken. Dafür aber erlaubt es, schon unter dem Weihnachtsbaum in den Fotos von weiß verschneiten Berggipfeln und Graten sehnsüchtig zu schwelgen. Kleine Reportagen machen die Beschreibungen lebendiger, und dennoch gibt es genügend Informationen, um eine Idee von Anfahrt, Routenverlauf und Höhenmeter zu bekommen. Dabei sind die Einstufungen "anspruchsvoll", "sehr anspruchsvoll", nur mit "sehr guter Kondition" häufiger als "ideal für Toureneinsteiger". Macht nix. Träumen darf man ja mal.

Traumtouren: 25 außergewöhnliche Skidurchquerungen in den Alpen. Mit Transalp, Haute Route und Tauerncross Verlag: Tyrolia Seiten: 224 Preis: 34,95 €

Darßer Wald bis Fichtelgebirge: Einmal Waldbaden, bitte

Sie haben auch "Fridays for Future"-bewegte Kinder zu Hause? Oder waren schon vor Flugscham und CO2-Diskussion ganz gerne in den Hügeln vor Ihrer Haustür unterwegs? Immerhin ein Drittel der Fläche Deutschland ist von Wald bedeckt - da gibt es genügend Auslauf, Spazierrouten, Pflanzen und Tiere zu entdecken. Einen Überblick gibt der Bildband von Kilian Schönberger, Fotograf und Geograf, der sich immer wieder dem Geheimnisvollen der deutschen Wälder widmet und sie gerne in Nebel gehüllt zeigt.

Sein neues Buch widmet sich fast 50 Waldgebieten von Nord nach Süd, von Rügen und Darß über Harz, Eifel bis zur Rhön und zu den Bayerischen Alpen. Über deren Naturgeschichte lernt der Leser etwas und über Sagen - wie gefallene Jungfrauen, Menschenopfer, Flaschengeister und kopflose Schimmel. Kleine Infoboxen bieten einen Mehrwert zu Wanderwegen, Kulturdenkmälern und Veranstaltungen. Allerdings: Am Ende sind es doch die gelungenen Fotos, die Lust auf das Eintauchen ins Grün der Wälder machen.