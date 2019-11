Tallinns neuer Zaha-Hadid-Bahnhof Mit Highspeed durchs Baltikum

Estlands Hauptstadt Tallinn ist im Begriff, sich neu zu erfinden - so jedenfalls lassen sich zwei große Infrastrukturprojekte der Stadt deuten. Für beide erhielten die Pläne von Zaha Hadid Architects (ZHA) aus London den Zuschlag für die Gestaltung.

Futuristisch muten sie an - und stehen damit in Kontrast zum Kopfsteinpflasterflair, für das die mittelalterliche Stadt berühmt ist. Es geht zum einen um einen neuen Bahnhof für die nördlichste der baltischen Hauptstädte und zum anderen um die Umgestaltung des Hafens.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass das britische Architekturbüro im Wettbewerb um den Entwurf des neuen Bahnhofs von Tallinn auf dem ersten Platz landete. Die Zeichnungen für das "Ülemiste Terminal" erinnert eher an eine sich über die Gleise schlängelnde Brücke als an ein massives Gebäude.

Und dahinter verbirgt sich auch die Idee für das Design: Es soll ein Verbindungselement sein, eine Brücke, die von der "lokalen Community", also den Menschen vor Ort, genauso genutzt werden soll wie von Reisenden aus dem In- und Ausland.

Der geplante Bahnhof besteht den Plänen zufolge aus zwei Strängen, die rechtwinklig übereinander liegen - ähnlich einem Kreuz. Grundlage für die "großzügige Geometrie" seien die Verkehrsströme gewesen, die durch "Ülemiste" hindurchführen werden, heißt es in einer Erklärung der Architekten.

"Hier entsteht ein multimodaler Verkehrsknotenpunkt, an dem in Zukunft Bahn, Bus und Luftverkehr zusammenkommen werden," sagte Taavi Aas, Estlands Minister für Wirtschaft und Infrastruktur.

Ländern und Menschen verbinden - und Reiseziele

Der neue Bahnhof von Tallinn soll Ausgangspunkt sein für eine 870 Kilometer lange Bahnstrecke, die seit einigen Jahren in Planung ist. Unter dem Namen "Rail Baltica" soll es Städtereisenden eines Tages leichter gemacht werden, zwischen Tallinn in Estland, Riga in Lettland und Vilnius in Litauen zu pendeln. Im Zwei-Stunden-Takt werden die Züge fahren, heißt es auf der Rail-Baltica-Website. "Linking nations, people, places", lautet der Slogan. Man will mit dem Bahnprojekt Länder und Menschen verbinden - und sehenswerte Reiseziele.

Ein Kombi-Trip in die drei Hauptstädte des Baltikums könnte in Zukunft also ein komfortables Reiseerlebnis werden. Wann genau der Rail-Baltic-Betrieb startet, steht jedoch noch nicht fest. In der Vergangenheit war das Projekt, an dem Estland, Finnland, Litauen, Lettland und Polen beteiligt sind, mehrmals ins Stocken geraten. Zuletzt war von einer Fertigstellung des Netzes bis 2026 die Rede.

Das Design für den neuen Bahnhof ist allerdings nicht das einzige in Tallinn, an dem Zaha Hadid Architects erfolgreich gearbeitet habe. Bereits 2017 gewann das Unternehmen den Wettbewerb für die Frischzellenkur des Hafens.

Der Old City Harbour soll bis 2030 unter anderem ein Kreuzfahrtterminal mit begehbarer Promenade auf dem Dach, sowie eine bewegliche Fußgängerbrücke erhalten und umfassend zu einem sogenannten Smart Port ausgebaut werden: Passagiere mit Fahrzeug etwa sollen in Zukunft automatisch einchecken können.