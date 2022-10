Anbieter im Test Wie kompensiere ich meine Reise am besten?

Doch wo ist die Spende am wirkungsvollsten? Das hat die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift »Finanztest« (11/2022) (kostenpflichtiger Link ) untersucht. Ihr Fazit: Vor allem in der Qualität der Kompensation – also dem Kern des Angebots – gibt es unter großen Anbietern auf dem deutschen Markt Unterschiede. Für die Untersuchung hat Finanztest nach eigenen Angaben Fragebögen verschickt und die Internetseiten der Anbieter ausgewertet. Untersuchungszeitraum war von Juni bis September 2022.