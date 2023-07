Letztgenannte stehen bei der Schlichtungsstelle Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen in erster Linie auf der Tagesordnung. Ein typischer Streitfall aus deren Arbeit: Jemand wird mit einem ungültigen Ticket erwischt und muss im Zug nachzahlen. »Die Fahrpreisnacherhebung ist bei uns ein Evergreen«, sagt Beatrix Kaschel von der Schlichtungsstelle Nahverkehr.

Ein möglicher Streitpunkt zwischen »Schwarzfahrer« und Unternehmen: Funktionierte der Automat zum Stempeln am Bahnsteig wirklich nicht, wie der Kunde behauptete?

Wie finde ich die richtige Schlichtungsstelle?