Aber reicht ein Vorhang aus, um die Fluggäste in »laut« und »leise« zu trennen? Der Reiseblogger Brett Snyder sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, er fühle sich an Zeiten erinnert, in denen im Flugzeug noch geraucht werden durfte: »Es ist also wie früher, als man in der letzten Reihe im Nichtraucherbereich saß, aber den Rauch immer noch schmecken konnte.« Er könne sich aber gut vorstellen, dass es eine Nachfrage nach Sitzen für Erwachsene geben könnte.