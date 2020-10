Foto: Annette Riedl / dpa

Herbstferien Was gilt für Reisende aus Risikogebieten innerhalb Deutschlands?

Teile von Berlin, NRW und Niedersachsen gelten als Corona-Risikogebiete: Was gilt für jene, die dort wohnen und in den Herbstferien Urlaub in anderen Regionen geplant haben? Die wichtigsten Antworten.