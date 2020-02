Claudio Furlan/ dpa

Tourismus in Italien Leere Plätze, wartende Kellner

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien verschreckt Touristen, und auch Einheimische bleiben zu Hause. Ob der Markusplatz in Venedig, der Domplatz in Mailand oder der Platz des Turiner Palastes – alle sind verwaist.