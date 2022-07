Baden-Württemberg und Bayern starten am kommenden Wochenende als letzte Bundesländer in die Sommerferien, die Reisewelle erreicht ihren Höhepunkt. Wer in den vergangenen Wochen den Überblick über die Coronaregeln in Europa verloren hat, sollte sich aber noch informieren, welche Einschränkungen in welchem Ferienziel gelten. Österreich etwa schafft die Isolationspflicht ab – und auch die Maskenpflicht wird von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt. Die wichtigsten Urlaubsländer im Überblick.