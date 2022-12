»Der bestehende Nachtzug Zürich-Hamburg ändert ab dem Fahrplanwechsel im Norden seine Route und bindet dann auch Bruchsal, Heidelberg, Darmstadt, Hanau, Verden und Nienburg an den internationalen Nachtzugverkehr an«, hieß es damals.

Der Nachtzug nach Venedig/Rijeka/Zagreb/Wien/Budapest startet nun bereits in Stuttgart statt in München.

Geschieht etwas in Sachen Pünktlichkeit?

An der derzeit großen Unpünktlichkeit der Züge dürften all diese Maßnahmen aber wenig ändern, sagte Naumann. »Die Infrastruktur gibt das einfach nicht her.« Zahlreiche Baustellen haben den Fernverkehr in diesem Jahr ausgebremst. In manchen Monaten war beinahe jeder zweite ICE und IC verspätet.

Sollten Bahnkunden nicht besseren Mobilfunk in den Zügen bekommen?

Fahrgäste der Bahn sollten eigentlich mit dem Fahrplanwechsel einen deutlich besseren Handyempfang erleben. Geplant war, eine weitere 4G-Funkfrequenz entlang der Bahnlinien in Betrieb zu nehmen. Das wurde Anfang Dezember von der Bundesnetzagentur untersagt und auf Dezember 2024 verschoben.

An allen rund 15.000 in Deutschland verkehrenden Lokomotiven müssen dafür technische Veränderung vorgenommen werden. Das hat bisher nicht komplett geklappt, vor allem kleinere private Bahnbetreiber hängen noch hinterher.

Was kommt an Baustellen auf Bahnreisende zu?

Auch im Jahr 2023 wird das Schienennetz weiterhin saniert. So müssen etwa aufgrund von Baustellen zwischen Fulda und Kassel sowie auf der Strecke Warnemünde-Berlin-Rostock über mehrere Wochen Verbindungen aus dem Angebot genommen werden. Die Züge bräuchten länger, so die Bahn, das sei schon in den Fahrplan eingearbeitet.

Und sonst?

Zwar noch nicht zum Fahrplan-, sondern zum Jahreswechsel werden Bahnfahrer und -fahrerinnen nicht mehr das Bahn-Kundenmagazin »DB Mobil« in den Abteilen vorfinden. Die Dezember-Ausgabe war das letzte Heft, in dem geblättert werden kann. Ab Januar erscheint das Magazin, das monatlich laut Bahn 1,15 Millionen Leserinnen und Leser hat, nur noch online. Die Marke solle aber auf neuen Kanälen und mit neuen Inhalten noch präsenter werden. Dazu werde die Website dbmobil.de neu aufgesetzt; sie soll stärker Themen zu nachhaltiger Mobilität bringen.