Zeitungsbericht Bahn hat 3G bisher 80.000-mal kontrolliert

Wer ohne 3G-Nachweis Bahn fährt, muss an der nächsten Station aussteigen – wenn er denn erwischt wird. Einem Bericht der »Bild am Sonntag« zufolge ist es dazu aber erst in 40 Fällen gekommen.