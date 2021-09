Corona-Zaudern des Verkehrsministers Warum Andreas Scheuer keine 3G-Regel in Fernzügen hinbekommt

In Italien oder Frankreich dürfen nur negativ Getestete, Genesene oder Geimpfte in Fernzüge steigen. Auch Kanzlerin Merkel schlägt das vor. Doch die zuständigen Ministerien sperren sich. Was steckt dahinter?