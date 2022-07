SPIEGEL: Sind Sie als Apnoetaucherin eine Extremsportlerin?

Von Boetticher: Wenn Extremsport extremer Sport ist, dann ist das, was ich mache, Extremsport. Für mich fühlt sich das aber nicht immer unbedingt so an. Ruhe und Entspannung sind in unserem Sport wichtig. Wenn ich weit nach unten kommen möchte, muss ich jeglichen inneren Widerstand aufgeben. Dabei braucht man für extreme Tauchgänge ein hohes Maß an körperlicher Fitness, aber die allein reicht nicht – ein Tauchgang ist auch eine mentale Anstrengung.