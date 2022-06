Ausfälle und Verspätungen Wie komme ich im Flugchaos zu meinem Recht?

Kann ich jetzt überhaupt noch kurzfristig buchen?

Dass sich der Personalengpass bei Airlines und Airports auf das Angebot von Last-Minute-Reisen auswirkt, damit rechnet der DRV nicht. »Es gibt weiter eine große Zahl an buchbaren Reisen für den Sommer.«

Und wenn ich jetzt noch Flüge suche – wird es dann nicht teuer?

Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Auswertung der Flugsuchmaschine Skyscanner können Reisende mit Flexibilität Geld sparen. So seien Flugreisen in die Türkei in der letzten Augustwoche im Schnitt etwa 36 Prozent günstiger als Mitte Juli – die Ersparnis für eine vierköpfige Familie liege hier im Schnitt bei 428 Euro.

Auch mit den Abflugtagen kann man Geld sparen, wenn man es sich entsprechend einrichten kann. So sei es laut Skyscanner oft ratsam, innerhalb der Woche zu fliegen. Die Flugsuchmaschine und ihre Mitbewerber wie Kayak, Momondo oder Google Flights haben eine Kalenderübersicht, wo man die Flugpreise für bestimmte Strecken im Wochen- oder Monatsverlauf vergleichen und die günstigsten Flugtage für die gesuchte Verbindung herausfinden kann.

Muss mich eine Airline im Fall einer Stornierung auf jeden Fall umbuchen? Oder laufe ich Gefahr, dass ich zwar mein Geld fürs Ticket zurückbekomme – aber dann keinen Flug habe?

Laut Fluggastrechteverordnung haben Reisende in so einem Fall ein Wahlrecht zwischen der vollständigen Erstattung des Ticketpreises und einer Umbuchung durch die Airline. »Sie haben also Anspruch auf eine Umbuchung«, so Verbraucherschützerin Wojtal. »Nur in der Praxis klappt das nicht immer.«

Kommt die Flugstreichung mit einigen Tagen Vorlauf, sollten Urlauber prüfen, was für sie günstiger ist. Womöglich können sie noch günstigere Flüge buchen, weil die Preise manchmal kurz vor Abflug noch mal sinken – das spreche für eine Erstattung. Auf die Umbuchung pochen sollte man indes, wenn die rausgesuchten Alternativflüge deutlich teurer sind als der gestrichene Flug.

Was man beachten sollte: In der Regel buche die Airline den Fluggast um, so Wojtal. Ansonsten sollte man sich auf jeden Fall das Einverständnis für die eigenständige Alternativbuchung von der Airline holen, damit es bei der Erstattung keine Probleme gibt.

Was ist mit meinem auf eigene Faust gebuchten Hotel oder Ferienhaus, wenn mein Flug ohne eigenes Zutun storniert wurde?

Das muss man trotzdem bezahlen. Nur wenn die Geschäftsbedingungen (AGB) des Ferienhaus- oder Hotelbetreibers eine Stornierung vorsehen, kann man sein Geld zurückverlangen, erklärt Wojtal. Sonst bleibt nur das Hoffen auf Kulanz.

Was gilt bei Pauschalreisen im Fall einer Flugstornierung?

Hier ist der Veranstalter zuständig. Er muss für eine Ersatzbeförderung sorgen, stellt die Verbraucherzentrale Hamburg klar. Und der Reisepreis dürfe sich durch die neue Flugverbindung nicht erhöhen, auch wenn der Veranstalter aufgrund der Streichung kurzfristig teurere Flüge einkaufen müsse.

Wer seine Handynummer bei der Buchung angegeben habe, wird bei Flugzeitenänderungen oder -streichungen umgehend von unserem Sicherheitsmanagement informiert, erklärt Melanie Gerhardt von DER Touristik. Und: »Sollte ein Gast wirklich einmal seinen Flug verpassen, kümmern wir uns rund um die Uhr um die Umbuchung.«

Bei einem annullierten Flug im Rahmen einer Pauschalreise kommen laut Verbraucherschützerin Wojtal Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter in Betracht – auf Minderung des Reisepreises oder sogar Schadensersatz wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit.

Steht mir im Fall einer Stornierung als Individualreisender auch eine Ausgleichszahlung zu?

Womöglich ja. Entscheidend ist der Zeitpunkt. Erfolgt die Storno-Info von der Airline weniger als 14 Tage vor Abflug, hat man neben dem beschriebenen Wahlrecht zwischen Erstattung und Umbuchung gegebenenfalls noch Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von bis zu 600 Euro – abhängig vom konkreten Einzelfall.