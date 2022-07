Foto: Frank Bauer / DER SPIEGEL

Campingplatz sucht Arbeitskräfte Ohne Hilfe der Dauercamper geht nichts

Der Campingplatz am See war ihr Traum: Ottmar Dillamar und Benjamin Arndt gaben ihre alten Jobs auf, um in Dinkelsbühl Urlauber zu empfangen. Doch ihre ersten Wochen endeten im Chaos – es fehlt Personal.