(zuerst veröffentlicht auf Facebook, redaktionell ergänzt und überarbeitet)

Überlege genau, ob du wirklich fliegen oder reisen willst. Auch die Bahnen sind oft voll, Speisewagen funktionieren manchmal zur Hälfte, und im ICE fällt nicht selten die Klimaanlage aus. Verspätungen gehören auch dort zum Programm. Über Autobahnstaus muss ich nichts erzählen. Sei dir im Klaren, dass Murphys Gesetz (»Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen«) 2022 anscheinend zum Grundgesetz des Fliegens und des Reisens generell erhoben wurde.

Immer die App der jeweiligen Airline auf dem Handy installieren und die Buchung speichern. Dann bekommst du frühzeitig Information zu Annullierungen, Umbuchungen, Gate-Wechsel, Gepäckband und so weiter. Im Problemfall kannst du oft nur über die App umbuchen. Alle sind unterschiedlich, sich am besten also schon zu Hause damit vertraut machen. Manche Apps – vor allem der großen Airlines – sind sehr gut, andere nicht. Alles ist aber besser als keine App. Erlaube Benachrichtigungen, und gib der Airline auch deine E-Mail. Wundere dich nicht, wenn du eine Nachricht bekommst und die Mitarbeiterin am Schalter hat noch keine Info über was auch immer gerade passiert. Automatisierte Systeme sind einfach schneller.

Buche bei den Airlines direkt und nicht über Zwischenkanäle, die dir bei Flugausfällen oder sonstigen Problemen nicht helfen können. Wenn ihr als Familie unbedingt zusammensitzen wollt: Bucht Sitze, auch wenn's etwas kostet.

Probleme am Flughafen bauen sich im Laufe des Tages auf, frühe Abflüge sind daher oft besser. Dafür sind die Security-Gates morgens sehr gern komplett überfüllt.

Vergiss alles, was du mal gehört oder gelesen hast über Check-in-Deadlines der Fluglinien und Umsteigezeiten. Rechne mindestens das Doppelte. Es kann trotzdem nicht reichen. So gibt Lufthansa in Frankfurt als Deadline 60 Minuten vor Abflug an – das ist zu kurz und die Chance groß, den Flug zu verpassen. Früher als die empfohlenen 2,5 bis 3 Stunden vor Abflug zu kommen, ist aber auch nicht hilfreich: Die Wartenden überfüllen dann die Terminals und blockieren alles.

Versuche, mit Handgepäck auszukommen, zur Not einmal öfters waschen. Denn die Gepäckausgabe an den Flughafen ist ein großes Problem: Es fehlt überall an Ladepersonal. Nutze den Platz unter dem Vordersitz für das Handgepäck.

Vor der Security: Trinke deine Wasserflasche aus, wisse, wo deine Zahncreme-Deo-etc.-Sammlung ist sowie dein Laptop, damit du schnell und ordentlich alles in die Wannen legen kannst. In Amsterdam kannst du alles im Handgepäck lassen, in den USA gilt das für die Flüssigkeiten – Staus gibt's dort aber trotzdem. Wichtig ist, dass es schnell geht – jede Minute, die du länger benötigst, verlängert die Warteschlange.

Wenn du Loungezutritt hast: Nicht wenige Lounges sind immer noch geschlossen, die geöffneten oft überfüllt.

Verpasst du einen Anschlussflug, dann checke die App (siehe Punkt 2). Innerdeutsch nimm die Bahn. Lufthansa schaltet in bestimmten Fällen an den Check-in-Automaten Bahnfahrkarten frei, dafür die Bordkarte scannen. Bei Flugausfällen die nötige Hotelübernachtung selbst buchen (bis vier Sterne bei Economy-Buchung) und einreichen. Wird erstattet, auch wenn's wahrscheinlich dauert.