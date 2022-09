Was trage ich am besten: FFP2- oder OP-Maske?

FFP2-Masken müssen laut Norm mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken mindestens 99 Prozent der Testaerosole filtern können. Das heißt, qualitativ hochwertige Modelle schützen bei korrekter Tragweise also gut. »Auch die OP-Masken schützen ziemlich gut, sie halten meistens zwischen 70 und 90 Prozent zurück«, sagt Scheuch.

»Ich war am Anfang selbst kein Maskenfreund, weil ich in Studien gelesen hatte, dass Masken in der Pandemie gar nicht so viel bringen«, berichtet der Wissenschaftler. »Aber ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen, als ich zum ersten Mal diese FFP2-Masken im Labor selbst untersucht habe.«

Allerdings: Die verschiedenen Maskentypen schützen nur, wenn sie richtig eng anliegen. Ist die Maske nicht an das Gesicht angepasst, atmet man quasi an ihr vorbei – fast so, als würde man gar keine Maske tragen. Übrigens: Die Maske sitzt eng genug, wenn man an ihr die Atembewegung sieht.

Ist es sinnvoll, beim Schlangestehen im Flughafen sowie beim Ein- und Aussteigen Abstände zu anderen Fluggästen einzuhalten?

Nein, sagt Aerosolforscher Scheuch. »Die Diskussion um den Abstand ist aufgekommen, als man noch dachte, diese Übertragung findet durch Tröpfcheninfektion statt. Das heißt über Anhusten und Anniesen.« Inzwischen ist klar, dass für Coronainfektionen hauptsächlich Aerosole verantwortlich sind. »Das sind sehr, sehr kleine Partikel, die in luftgetragenem Zustand sind – also eine Wolke. Und gegen diese Wolke kann man mit Abstand in diesen Situationen gar nicht so viel machen.«

Zwar ist das Risiko einer Infektion in der Nähe eines Infizierten etwas höher als in einer gewissen Entfernung, aber entscheidend ist vor allem, wie lange man Kontakt mit dem Infizierten hat. Scheuch: »Wenn man sehr dicht und sehr lange mit einem zusammensteht, dann ist die Infektionsgefahr groß. Sehr lange heißt: mehrere Minuten.«

Wenn Drängler bei der Sicherheitskontrolle, am Gate oder im Gang des Fliegers den eigenen Wunsch nach Abstand nicht respektieren, muss man sich also wenig Sorgen machen. »Wenn man nur ganz kurz angestoßen oder angerempelt wird, dann ist die Infektionsgefahr sehr, sehr gering, weil die Kontaktzeit viel zu niedrig ist«, sagt Scheuch.

Gut zu wissen: Auch wenn man an deutschen Flughäfen generell keine Maske mehr tragen muss, der Appell der Airports lautet: Masken auf! In den Terminals von Hamburg Airport wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin empfohlen, heißt es auf der Website des Flughafens im Norden.

Frankfurt Airport empfiehlt: »Trotz des Wegfalls der Tragepflicht weisen wir auf die Eigenverantwortung von Fluggästen sowie Besucherinnen und Besuchern des Airports hin und empfehlen, weiterhin eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche, in denen Abstände kurzzeitig nicht eingehalten werden können. Dazu zählen vor allem der Check-in, die Fluggastkontrollstellen, die Gates sowie die Gepäckausgabe. Auch in Passagierbussen und der Sky-Line-Bahn, die zwischen Terminal 1 und Terminal 2 pendelt, ist das Tragen einer Maske zum Eigenschutz und Schutz der Mitmenschen sinnvoll«,

Und was gilt in Zügen: Muss ich dort noch Maske tragen?

Ja, diese Regelung gilt weiterhin – zumindest für Fernzügen bundesweit. Für den Nahverkehr mit Bussen und Bahnen können die Länder dies auch anders handhaben. Die Deutsche Bahn rät, sich in den jeweiligen Regelungen zu informieren und die lokalen Ansagen beziehungsweise Informationen des Bordpersonals zu beachten.

Trotzdem appelliert die Bahn an alle Reisenden: »Wer Bahn fährt, muss Eigenverantwortung zeigen und Rücksicht nehmen – medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske tagen, Abstand halten und Hygieneregeln beachten.« Außerdem verteilt das Servicepersonal laut Bahn die Reisenden bestmöglich über den Zug.

Wie hoch ist das Infektionsrisiko in der Bahn?

»Es hängt immer von der individuellen Lüftungssituation im Verkehrsmittel ab«, sagt Gerhard Scheuch. Das ist das Ergebnis von Messungen durch Schweizer Wissenschaftler. So kamen Fernzüge relativ gut weg, auch Busse. »Kritisch waren die Werte in U- und S-Bahnen.«

Dazu kommt die Auslastung der Verkehrsmittel. »Sind die Züge rappelvoll, ist sicherlich die CO 2 -Konzentration sehr hoch. Dann könnten auch viele Aerosole und Viren in der Luft sein«, sagt der Wissenschaftler. Wenn möglich, kann man dann auch mit dem Öffnen eines Fensters nachhelfen.

Das sind die Regeln in Verkehrsmitteln im Ausland

Obligatorisch ist das Tragen von Schutzmasken weiterhin in Spanien in allen öffentlichen Verkehrsmitteln – also in Flugzeugen, aber auch in Bahnen, Bussen, Schiffen. In Portugal wurde sie dort wie fast überall im Land aufgehoben.

Ob Flugzeug, Fernzug oder Nahverkehr: In Frankreich gibt es seit mehreren Monaten keine Maskenpflicht mehr in Verkehrsmitteln. Im öffentlichen Personennahverkehr sowie an geschlossenen oder überfüllten Orten wird das Tragen einer Maske aber empfohlen.

In Großbritannien entfiel die gesetzliche Maskenpflicht etwa bereits vor mehr als einem Jahr. In der Schweiz sowie in Skandinavien gibt es keine Bestimmungen zum Tragen einer Maske mehr.