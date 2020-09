Foto: Lubitz + Dorner / plainpicture

SPIEGEL-Aufruf zu Corona und Reisen Hat das Virus Ihr Fernweh gekillt?

Reisen bringt Spaß, klar. Auch in Corona-Zeiten? Verraten Sie uns, wie Sie dieses Jahr Ihren Urlaub erlebt haben - ob in Deutschland oder anderswo! Wie wollen Sie in Zukunft reisen?