Jochen Eckel/ LAIF

Coronavirus in Deutschland Was Bahn-Reisende wissen müssen

Deutschland schottet sich ab, viele Leute bleiben zu Hause. Doch noch gibt es Menschen, die in Züge steigen. Welche Einschränkungen müssen sie in Kauf nehmen? Wie schützen sie sich in der Bahn? Der Überblick.