Das Reisen per Bahn gestaltet sich in diesem Sommer nervenaufreibend: Die Unpünktlichkeit ist rekordverdächtig. Das 9-Euro-Ticket hat für einen großen Ansturm auf Regionalzüge gesorgt. Aber auch die Nachfrage nach Fernverbindungen war zeitweise so hoch, dass es für Dutzende Wochenendfernzüge keine Tickets mehr gab. Und dann war es in Deutschland an manchen Tagen im Juli so heiß, dass die Bahn ihren Passagieren Hitzefrei gab. Bei 40 Grad Celsius Außentemperatur in einem vollen Zug unterwegs zu sein – das erschien wohl auch dem Unternehmen so unattratkiv, dass es Kundinnen und Kunden teilweise erlaubte, Tickets zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.