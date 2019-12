Bahn Ticketpreise im Fernverkehr in letzten Jahren kaum gestiegen

Unmittelbar vor Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrkarten zeigt eine Untersuchung, dass die Preise im Fernverkehr der Bahn in den vergangenen vier Jahren stabil geblieben sind. Dem Statistischen Bundesamt zufolge stiegen die Ticketpreise in dem Zeitraum nur um 1,3 Prozent.

Im Nahverkehr der Deutschen Bahn hingegen stiegen die Preise im selben Zeitraum um rund 14 Prozent. Auch Reisen mit Fernbussen wurden um 15 Prozent teurer. Die Ticketpreise für Inlandsflüge haben sich gegenläufig entwickelt: Sie sind fast drei Prozent günstiger geworden.

Zehn Prozent Preissenkung ab kommender Woche

Die allgemeinen Verbraucherpreise sind in der Spanne von November 2015 bis November 2019 um 5,6 Prozent gestiegen. Die Bahn will die im Rahmen des Klimapakets vereinbarte Steuerabsenkung an die Kunden weitergeben. Damit dürften die Ticketpreise im Fernverkehr ab 1. Januar 2020 um rund zehn Prozent sinken.

Die Bahn rechnet aufgrund der Absenkung der Mehrwertsteuer mit einem jährlichen Plus von fünf Millionen Fahrgästen. Der reduzierte Steuersatz von sieben Prozent gilt für Fahrkarten ab 50 Kilometer Entfernung, die ab Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung gebucht werden.

Die Bahn kündigte an, sie werde zudem "umgehend" den Ausbau ihrer Zugflotte für den Hochgeschwindigkeitsverkehr vorantreiben. Ab Ende 2022 sollen 30 zusätzliche Züge auf deutschen Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen.