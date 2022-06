Ferienbeginn in NRW »Nicht auszuschließen, dass heute Gepäck in Düsseldorf zurückbleiben wird«

Auf den Autobahnen ist es ungewöhnlich ruhig

Da viele Menschen nach der coronabedingten Zwangspause wieder in den Urlaub fliegen, verliere das Auto im Vergleich zu den vergangenen beiden Corona-Jahren für die Anreise etwas an Bedeutung, hatte der ADAC im Vorfeld analysiert. Zudem würden nicht alle gleich in den ersten Wochen wegfahren. Der Reiseverkehr verteile sich eher über die gesamten Sommerferien.

Tatsächlich blieb die große Reisewelle auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen am Samstag aus. »Dafür, dass es der Start der Sommerferien ist, ist es ungewöhnlich ruhig auf den Autobahnen«, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei. Bereits der Vormittag war nahezu staufrei geblieben. »Aktuell spürt man vom Ferienreiseverkehr nichts«, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittag. Das habe sich auch im Laufe des Tages nicht geändert.