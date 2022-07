Zur Person

Bettina Klünemann arbeitet seit fast vier Jahren als Seelsorgerin am größten deutschen Verkehrsflughafen in Frankfurt am Main. Sie hat Theologie und Psychologie in Marburg studiert und später auch in den USA gearbeitet. Ihre Englischkenntnisse aus dieser Zeit kann sie heute gut gebrauchen: Zu Pfarrerin Klünemann kommen Passagiere aus der ganzen Welt.