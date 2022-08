Hier checken die Rolling Stones ein, wenn sie, wie erst vor Kurzem, in Berlin auftreten. Genauso zieht es US-Präsidenten, Majestäten und Filmstars in das Hotel direkt am Brandenburger Tor. Die Queen wohnte dort, der Dalai Lama mehrfach. Angela Merkel und Barack Obama trafen sich zum Abendessen. Unvergessen ist die Szene von November 2002, als Michael Jackson seinen kleinen Sohn aus dem geöffneten Hotelfenster hielt, um ihn den Fans zu zeigen. Das Baby strampelte, die Fans schrien erschrocken, und der »King of Pop« hatte einen Imageknacks. Der Bekanntheit des neuen Adlon verlieh das nochmals einen »Push«, sagt Hoteldirektor Michael Sorgenfrey.