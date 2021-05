Naturpools in bayerischem Nationalpark Sehnsuchtsort für Instagrammer soll gesperrt werden

Der Königsbachfall lockt Touristen aus aller Welt in den Nationalpark Berchtesgaden. Sie machen spektakuläre Fotos, lassen aber auch Müll da – oder bringen sich in Gefahr. Hilft am Ende nur ein Verbot?