Insel-Hopping in Nordfriesland Die Fähre hat Verspätung? Ach, wie herrlich!

Einmal zur Westerwarft am anderen Ende der Hallig und zurück, vorbei an Prielen, die sich in Kurven durch das Marschland winden. In den Königspesel auf der Hanswarft - das Haus des Kapitäns Tade Hans Bandix lässt sich besichtigen. Seine Nachfahrin häkelt im Wohnzimmer, ihre grellen Werke flankieren den Eingang. Zum Seglerhafen und zur Kirchwarft. Mit der morgendlichen Ruhe auf der Hallig ist es längst vorbei. Viele weitere Tagesgäste sind es, die jetzt die Warften, Cafés, Straßen und Deiche fluten und die sich in vollgepackten Pferdebussen von der Anlegestelle wegkutschieren lassen. Die Hallig mit ihrer so ganz eigenen Lebenswelt wirkt plötzlich wie ein überlaufenes Disney-Freilichtmuseum.

Die Fähre am Nachmittag Richtung Amrum lässt mehr als eine halbe Stunde auf sich warten, erst eine SMS der Fährgesellschaft klärt darüber auf. Ist wieder der Ostwind schuld? Mein Rad schiebe ich über die Rampe in den Bug des »Adler-Express«. Im Vorübergehen sagt ein Crew-Mitglied zum anderen: »Und dann weiß man noch nicht mal, woran es technisch wirklich lag.« Also diesmal nicht am Wind.

Der Amrumer Inselhafen Wittdün wirkt verglichen mit den Winz-Warften schon wie eine Stadt. Zum Glück kann ich gleich auf den Radweg entlang der ruhigen Wattseite abbiegen, über Schotter nach Steenodde und durch Nebel. Der Südostwind treibt mich die acht Kilometer gen Norddorf zu meiner Unterkunft, ich bringe meine Radtasche aufs Zimmer und laufe zur Sonnenuntergangsstunde zum endlos breitem Strand.

Endlich Zehen im Sand, Sand im Gesicht, Brandung vor der Nase. Die Weite spüren. Atmen. Da sein.

Amrum: Viel Strand und ein Sklavenkapitän

Am Samstag muss ich bis 10 Uhr mein Zimmer geräumt haben. Das ist der Nachteil des Inselhüpfens: Ausschlafen und lange frühstücken ist nicht. Der Vorteil: Ich bin früher als die meisten Strandspaziergänger unterwegs. Heute Morgen auf der Runde rund um die Nordspitze Amrums. Auf der Westseite über den weißen breiten Strand, auf dem ich früher schon mal Kegelrobben gesehen haben. Wo die Langeneßer Seehunde geblieben sind? Wohl irgendwo, wo sie unbeobachtet chillen können.