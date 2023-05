Neben all dem Trubel um Polarforscher und Modellbaupioniere streckt ein Teenager in Wolkenpulli seinen Kopf ungeduldig in die Höhe. Damon ist leidenschaftlicher Wunderland-Fan. Was denkt er über die neue Attraktion? »Es ist das Beeindruckendste, was ich bisher gesehen habe. Ich bin stolz auf die beiden.« Er meint die Brüder Braun, mit denen er gern den Job tauschen würde. Was wäre seine erste Amtshandlung? »Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht«, sagt er und lächelt verlegen.