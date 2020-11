Foto: Richard Drury / Getty Images

Tipps für Eltern Mit Kindern die Natur entdecken

Herbstzeit, Couchzeit? Nicht mit Kindern! Was sie draußen erleben, wie Eltern sie in die Natur locken können – und was das vor allem Stadtfamilien bringt. Eine Wildnispädagogin gibt Tipps.