Foto: Alpenregion Tegernsee Schliersee KU

Nacht-Skitour in Bayern »Wir stellen leider fest, dass viele Besucher sehr unbedarft in die Berge gehen«

Skitouren boomen – am Spitzingsee gibt es jetzt sogar eine offiziell ausgeschilderte Nachtroute. Was sollte man beachten, welche Fehler unbedingt vermeiden? Ein Anruf in den bayerischen Bergen.