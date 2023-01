Neue Fähre für Spiekeroog Urlauber wollen sich nicht mehr nach Gezeiten richten

Die autofreie Insel Spiekeroog liegt zwischen Langeoog und Wangerooge und ist nur gut 18 Quadratkilometer groß. Im August 2021 wurde sie zusammen mit Pellworm zur Sterneninsel erklärt. Dahinter steht die US-Nichtregierungsorganisaton International Dark-Sky Association (IDA), die in Deutschland auch weitere Regionen etwa in Brandenburg oder Nordrhein-Westfalen zu Sternenparks ausgewiesen hat. An diesen Orten gibt es so wenig künstliches Licht und damit so wenig Lichtverschmutzung wie sonst kaum im Land.