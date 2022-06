9-Euro-Ticket Zwölf Bahn-Tipps für (Wieder-)Einsteiger

9. Verpflegung unterwegs? Schwierig

Regionalzüge haben in der Regel kein Bordbistro, sondern bestenfalls einen Snackautomaten – wenn überhaupt. Auch auf das Angebot an den Bahnhöfen während der Umstiege sollten Reisende nicht unbedingt vertrauen. Gerade kleine Bahnhöfe haben oft weder Supermarkt noch Imbiss. Und sich vorher erkundigen kann man kaum. Selbst auf dem Bahnhofsportal der Bahn, bahnhof.de, gibt es gerade zur Ausstattung kleinerer Bahnhöfe oft keine konkreten Auskünfte. Da heißt es: einfach genug Proviant und vor allem Getränke für die Reise einpacken. Mitreisende danken übrigens für nicht allzu stark riechende Snacks und möglichst wenig hart gekochte Eier.

10. Sitzplätze ergattern

Anders als in Fernzügen sind in Regionalbahnen in der Regel keine Sitzplatzreservierungen möglich. Man muss also hoffen, einen freien Platz zu erobern – gerade für Familien mit kleinen Kindern kann es in vollen Zügen ungemütlich werden. Was sich lohnen kann: sich informieren, wo der Zug startet, und versuchen, eine Station vor dem »größeren« Bahnhof in der Nähe einzusteigen. Dann ist man schon im Zug, wenn viele aussteigen – und kann sich einen Platz schnappen.

Wer eine Abokarte mit Erster-Klasse-Nutzung hat, darf nicht vergessen: Sie gilt immer nur im eigenen Verbund. Überfährt der Zug also die Verbundgrenze, bedeutet das eigentlich: Ab in die zweite Klasse.

11. ICE- und 9-Euro-Ticket kombinieren

Man kann auch einfach die große Distanz mit dem ICE oder IC zurücklegen und kleine Teilstrecken am Anfang und Ende der Reise mit dem 9-Euro-Ticket fahren. Für den Fernverkehr braucht man dann aber ein separates Ticket.

Die Strecke im ICE oder IC kann vor allem für Familien Erleichterung vom Getümmel bedeuten: In den meisten Fernzügen gibt es Familienbereiche sowie Kleinkindabteile, die teils auch einen ausklappbaren Wickeltisch haben. Diese Plätze kann man sich mit einer Familienreservierung sichern. Die kostet acht Euro.

12. Den Massen ausweichen

Es ist so vorhersehbar wie der Stau am Brenner: Wer zu Ferienbeginn in eine beliebte Urlaubsregion will, muss damit rechnen, auf Gleichgesinnte zu stoßen. Wo es abgesehen davon richtig voll wird, lässt sich nicht so leicht vorhersagen: Während Auslastungsanzeigen im Fernverkehr üblich sind, gibt es sie im Regionalverkehr nur manchmal, sagt Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Die mögliche Auslastung lässt sich dort wegen fehlender konkreter Buchungsdaten oft nur schlecht bewerten, während man im ICE, IC und EC durch verkaufte Sparpreistickets und Reservierungen genauer absehen kann, wie voll ein Zug wird.

Deshalb kommt es auf die Strecke und den gesunden Menschenverstand an: Fährt man durch eine Zone, in der viele zur Arbeit pendeln wie das Ruhrgebiet? Dann gilt es, Stoßzeiten zu vermeiden – oder dort eine Pause einzuplanen. Fährt man in Richtung eines Ausflugszieles, zum Beispiel an die Küste? Dann vielleicht nicht am Samstagmorgen die Reise antreten.

Karl-Peter Naumann glaubt, das Neun-Euro-Angebot sei touristisch eigentlich nur für direkte Strecken attraktiv. »Für die längere Urlaubsreise werden es wohl vor allem Sparfüchse nutzen«, ist seine Einschätzung.

Aber auch die wollen ja Urlaub machen.