Immer wieder hat Kliewe Touristen den derzeitigen Stand erklärt: Es gibt kein behördliches Badeverbot. Bisher wurden keine toten Fische auf der deutschen Seite des Stettiner Haffs in Ueckermünde gefunden. Vom Landwirtschafts- und Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern wurde dennoch eine vorsorgliche Warnung herausgegeben. Überall in Ueckermünde sind die entsprechenden Anschläge aufgehängt – an den Strandeingängen, am Kiosk und an den Toiletten: Auf das Angeln und Fischen im Kleinen Haff sollte man derzeit verzichten, ebenso auf die Nutzung des Wassers sowie auf die Wasserentnahme und »Verwendung für menschliche Nutzungen«. Typisch deutsches Behördendeutsch.