Foto: JLPH / Cultura RF / Getty Images

Reisen in Deutschland und Europa Wo schon ein Kurztrip zu Pfingsten drin ist

Hotel, Ferienwohnung, Jugendherberge: In Deutschland sind bereits an Pfingsten Übernachtungen buchbar. Welche Bundesländer lockern, welche nicht? Und was ist mit dem europäischen Ausland?