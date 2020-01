Winterreiseziele vor der Haustür Die beste Reisezeit - Jetzt!

Nässe und Kälte, wenig Sonne und dazu die neujährliche Vorsatzlast - der Winter kann einen schon das Fürchten lehren. Doch bevor Sie zu überlegen beginnen, was dieses Jahr alles besser laufen muss, machen Sie doch einfach das Beste aus Ihrer freien Zeit. Ja, genau jetzt. (Und Sie müssen nicht mal in ein Flugzeug steigen!)

Pfeifen Sie auf die Jahreszeit. Vieles lässt sich im Januar genauso gut unternehmen wie im Mai oder August - manches sogar besser. Hier kommen die besten Tipps aus unserem Reisearchiv!

Zum Warmlesen möchten wir Ihnen dieses Interview ans Herz legen, in dem die Autorin Barbara Schaefer sagt, warum sie dem Winter jedes Jahr regelrecht entgegenfiebert. "Wenn die Temperaturen sinken und es regnet, ist der erste Schnee nur noch ein paar Grad entfernt." Schaefer liebt das Mehrdeutige am Winter, wie sie sagt. Frühling, Sommer und Herbst ähnelten sich. Doch der Winter, der sei "fundamental anders". "Wasser um uns herum gefriert in Seen und Bächen, Niederschlag fällt als Schnee auf uns herab - was für ein Geschenk des Himmels!":

Sie sind nun inspiriert? Dann Handschuhe, Schal und Mütze in die Reisetasche und ab an die Küste. Da wäre zum Beispiel die dänischen Nordseeinsel Fanø, nur 50 Kilometer nördlich von Sylt gelegen:

Sie wollen lieber Richtung Berge? Vielleicht statt Abfahrtski mal eine Weitwanderung im Schnee wagen? Unsere Autorin Johanna Stöckl hat den ersten Winterweitwanderweg Tirols ausprobiert - und beschreibt ihn hier:

Wenn Sie es aber nicht abwarten können, wieder mit Skiern auf der Piste unterwegs zu sein, dabei aber auf sanftem Wintertourismus setzen wollen, dann finden Sie hier Tipps - für Süddeutschland, Österreich und Italien.

Sie suchen noch das optimale Wintersportgebiet und einen günstigen Skipass? Hier sind Tipps für Einsteiger, Gelegenheitsfahrer, Sportler und Wildentschlossene, die keine Piste zweimal fahren wollen.

Aber es muss ja auch nicht immer auf Skiern den Hang hinuntergehen. Schneeschuhe, ein Fatbike oder ein Snowtube tun es auch. Hier sind zehn Alternativen, wie Sie sich am Berg fortbewegen können.

Natürlich hat der Massentourismus längst auch Wintersportgebiete erreicht. Doch es gibt sie noch, die nicht so überfüllten Pisten - unter anderem in Oberbayern. Lesen Sie hier, was Sie zwischen Berchtesgaden und Oberammergau erwartet.

Wenn Sie mit Schnee aber gar nichts anfangen können, sondern lieber Wasser um sich herum haben wollen, dann tauchen Sie doch einfach ab. Selbst das geht direkt vor der Haustür: in einer gefluteten Schiefergrube im Sauerland.

Noch mehr Tipps für einen unvergesslichen Winter in der Heimat finden Sie in diesem Artikel, in dem Reiseblogger zu Wort kommen. Sie empfehlen Iglubauen im Allgäu, eine Hundeschlittentour durch Brandenburg, Kamelreiten in Bayern oder - ganz erholsam - Winterruhe auf Usedom.

Wenn Sie nun noch immer keine Idee haben, was Sie mit Ihrem Winter anfangen sollen, dann wird es wirklich Zeit für den Frühling. Oder Sie stöbern noch ein wenig auf unserer Themenseite für Winterurlaube.