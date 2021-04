Foto: pabi / Getty Images / iStockphoto

Modellprojekt in Schleswig-Holstein Der Norden macht auf – kann das gut gehen?

Ob Sylt, Schlei oder Scharbeutz: Beliebte Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein können demnächst wieder Gäste beherbergen, unter wissenschaftlicher Beobachtung. Was man dann darf – und was nicht.