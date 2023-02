Milde Temperaturen und viel Regen hatten Anfang Januar für denkbar schlechte Bedingungen in Deutschlands Skigebieten gesorgt. Die Hänge in den Bayerischen Voralpen etwa waren grün, an Silvester konnte man dort in T-Shirt und kurzen Hosen auf der Hütte sitzen. Die Hoffnung derjenigen, die sich jedes Jahr besonders auf den Winterurlaub freuen, sowie der Menschen, die vom Skitourismus leben, lag auf einem schneereichen weiteren Saisonverlauf.