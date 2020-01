Ganz klar: Die Pistenvielfalt im Zillertal ist unschlagbar, genauso wie der Blick aufs Matterhorn in Zermatt. Jedes Jahr aufs Neue zieht es Tausende Wintersportler in die berühmten Skigebiete der österreichischen und Schweizer Alpen. Das ist spätestens beim Anstehen am Skilift spürbar: drängeln, warten, Après-Ski-Musik-Beschallung.

Zeit, sich einmal abseits der großen und bekannten Skigebiete umzusehen - zum Beispiel im bayerischen Teil der Alpen. Zugegeben, die Skiberge in Oberbayern sind überschaubar und können sich nicht unbedingt mit den perfekten Carving-Arenen jenseits der Grenze messen. Dafür sind die Skipässe vergleichsweise preiswert und auf den Pisten geht es ruhiger zu. Wir stellen sieben alternative Winterziele vor:

Ammergauer Alpen: Anspruchsvolle Hänge und gute Loipen

Bekannt ist die 5000-Seelen-Gemeinde Oberammergau hauptsächlich für die Passionsspiele: Alle zehn Jahre stellen die Dorfbewohner die letzten fünf Tage im Leben Jesu Christi nach. 2020 steht die nächste Auflage an.

Im Winterhalbjahr ist die Region dagegen eher noch ein Geheimtipp. In den kleinen Skigebieten auf den Hausbergen ringsum erwarten die Skifahrer zahlreiche Abfahrten, im Tal kommen Langlauf-Fans auf ihre Kosten.

Besonders sanft sind die Pisten am komfortabel ausgebauten Kolbensattel, schon etwas anspruchsvoller die Hänge am Steckenberg. Könner und Freerider halten sich an die knapp drei Kilometer lange unpräparierte Abfahrt vom Laber. Der Skipass am Kolbensattel kostet für Erwachsene 30 Euro (für Kinder 19 Euro), am Steckenberg 20 Euro (für Kinder 14 Euro).

Mittenwald: Genießerpisten und Naturabfahrt

Das Geigenbauerdorf Mittenwald liegt knapp 100 Kilometer südlich von München an der Grenze zu Tirol. Im Westen des Ortes locken die Genießerpisten des Kranzbergs, auf der steilen Ostseite fordert die fast sieben Kilometer lange Naturabfahrt durch das Dammkar gute Fahrer heraus. Der Sechs-Tages-Skipass Kranzberg kostet 163,50 Euro für Erwachsene und 105 Euro für Kinder.

Lenggries: 20 Skihütten und eine neue Bahn

Der romantische Isarwinkel um Lenggries zwischen der Kurstadt Bad Tölz und dem Karwendelgebirge hat einige Skisport-Promis hervorgebracht. Jahrelang stammte ein Großteil der deutschen Ski-Nationalmannschaft von dort, die früheren Stars Hilde Gerg und Martina Ertl kann man auch heute noch häufig auf der Piste treffen.

Am Hausberg Brauneck mit seinen breiten Almwiesen und der steilen Garlandabfahrt finden auf 34 Pistenkilometern Genussskifahrer und Buckelpistenfreunde gleichermaßen ihren Spaß. Seit dieser Saison ersetzt die neue Sechsersesselbahn am Schrödelstein den betagten Doppelsessel. Für die gemütliche Einkehr sorgen rund 20 Skihütten.

Neu und kulinarisch ein echter Gewinn sind die Lahnerstubn beim Bergcampingplatz am Loipeneinstieg. Der Skipass "Alpen plus" gilt außer in Lenggries auch am Spitzingsee, am Wallberg und am Sudelfeld und kostet für fünf frei wählbare Tage in der Saison 170 Euro für Erwachsene (bei Buchung nach dem 24. Dezember 188 Euro), für Kinder bis 15 Jahre 80 Euro.

Bayrischzell: Links kernig, rechts sanft

Ganz hinten im schneereichen Schlierseer Tal liegt der traditionsreiche Wintersportort Bayrischzell. Freunde der sanften Hänge finden ihr Traumrevier eine Etage höher: am Sudelfeld auf einem Hochplateau mit 32 Pistenkilometern, dessen Lifte in den vergangenen Jahren komplett erneuert wurden. Ursprünglich geht es am zweiten Bayrischzeller Hausberg zu, dem Wendelstein, auf den ab Brannenburg eine mehr als 100 Jahre alte Zahnradbahn fährt.

Und am Ortsrand von Bayrischzell gibt es dann noch den etwas anderen Spaßfaktor: Am Tannerfeld düst man beim "Snowtubing" auf einem riesigen Gummireifen eine 300 Meter lange Schneerinne hinab. Der Tagespass für den Wendelstein kostet 38 Euro für Erwachsene.

Oberaudorf: Schnee-Zauberland für Kinder

Fast wäre der hübsche Luftkurort Oberaudorf im Inntal heute kein Wintersportort mehr. Als der TÜV vor einigen Jahren die alte Einzelsesselbahn nicht mehr abnahm, war es schon fast zu Ende. Doch dann packten es die Einheimischen gemeinsam an, bauten Vierersesselbahn, Flutlichtpiste und Winterrodelbahn, dazu ein Kids-Schnee-Zauberland und ein ganzes Arsenal von Schneekanonen am Rand der acht Kilometer Pisten.

Heute hat Oberaudorf ein rundum sanftes Skigebiet mit den modernsten Anlagen weit und breit. Ein Spaß vor allem für Snowboarder und Carver ist das Flutlichtskifahren - und danach geht es zum Après-Ski in die Hirschalm an der Talstation. Der Skipass kostet pro Tag 24,90 Euro für Erwachsene, die Familienkarte für Eltern und alle Kinder bis 17 Jahre 67,90 Euro.

Ruhpolding: Gemütlicher Unternberg

Die Chiemgauer Berge sind ein Stück Oberbayern wie aus dem Bilderbuch. Inzell ist vor allem bekannt für seine weltberühmte Eisschnelllaufbahn, hat aber auch Skilangläufern etwas zu bieten. Ruhpolding spricht die Alpinen an: Der gemütliche Unternberg mit acht Pistenkilometern und die sonnige Raffneralm lassen Skifahrerherzen höher schlagen. Abends geht die Gaudi dank Flutlichtanlage in die Verlängerung.

Wem das nicht reicht, der fährt mit dem Gratisskibus zur modernen Gondelbahn Seegatterl und auf die Winklmoosalm. Der Skipass Unternberg kostet pro Tag 24 Euro für Erwachsene, für Kinder bis 15 Jahre 18 Euro.

Berchtesgaden: Schneller zum Jenner

Der östliche Eckpfeiler der oberbayerischen Skiregion bietet in den Augen vieler das schönste Panorama. Malerisch liegt Berchtesgaden vor der Alpenkulisse von Watzmann, Hohem Göll und Hochkalter.

Skisportlich geht es vor allem am Jenner mit zehn Pistenkilometern zur Sache. Im vergangenen Sommer erhielt der eine neue Gipfelbahn und damit binnen zwei Jahren eine komplette Rundumerneuerung. Der Tages-Skipass für für den Jenner kostet 39 Euro für Erwachsene, für Kinder 16 Euro.

