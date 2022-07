SPIEGEL: Klingt wie der komplizierte Teil am Ditschen. Verraten Sie uns Ihre Geheimreviere, an die Sie Ihr Material schleppen?

Rapaglia: Am besten ist es, wenn eine Wasserstelle nur zwischen 100 und 500 Meter breit ist, dann hat man meist kaum Wellen. Ich gehe zum Beispiel gern an Binnengewässer, die gibt es in Schleswig-Holstein zuhauf, zum Beispiel den Bistensee oder den Wittensee. Auch in Städten gibt es solche Orte – in Kiel etwa einen kleinen Teich im Schrevenpark. Auch dort findet man meist einen perfekten, ruhigen Wasserspiegel. Und der ist superwichtig!

SPIEGEL: Die Ditsch-WM jedoch findet in der Eckernförder Bucht statt, also am Meer – ist das nicht ungeschickt?

Rapaglia: Es stürmt ja auch an der Ostsee meist nicht allzu sehr. Und an vielen Abschnitten gibt es Molen, die in der Regel auch für weniger Wellen sorgen. Das sind dann gute Orte zum Ditschen.