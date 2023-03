Fahrgäste der Deutschen Bahn, die ihre für den Zeitraum vom 27. bis zum 28. März geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 23. März gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Dienstag, den 4. April flexibel nutzen. Dies teilt die Bahn auf ihrer Webseite mit. Dort finden Reisende die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Unter anderem gelten diese Kulanzregeln:

Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen sind aufgehoben.

Die Cityfunktion allerdings gilt nicht an einem anderen Tag, in dem Fall muss ein Ticket für die An- und Abreise zum Bahnhof gekauft werden.

Wer zeitlich nicht ausweichen kann, kann sich gemäß der gesetzlichen Fahrgastrechte den Fahrpreis für den ausgefallenen Zug vollständig erstatten lassen.

Regionale andere Bahnunternehmen rechnen mit massiven Einschränkungen, auch »wenn sie nicht direkt bestreikt« werden – so formulieren es etwa Metronom, erixx oder die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft auf ihren Webseiten. Informationen über Ausfälle und Störungen werden wohl erst nach und nach bekannt gegeben. Kunden sollten kurz vor Reiseantritt ihre Reiseverbindung überprüfen. Bei Ausfällen und Verspätungen gelten auch hier die gesetzlichen Fahrgastrechte.

Und was müssen Flugreisende wissen?

Etwa 380.000 Geschäfts- und Privatreisende werden am Montag nicht von deutschen Flughäfen abheben können – so die Schätzung des Flughafenverbandes ADV. »Es wird umfassende Einschränkungen im Flugverkehr geben«, sagt Ver.di-Chef Frank Werneke. Die Auswirkungen werden zum Teil schon am Sonntag zu spüren sein. »Passagieren, die an einem der beiden Tage einen Flug ab München gebucht haben, wird dringend empfohlen, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von einer Anreise zum Flughafen abzusehen«, teilt etwa der Flughafen München mit.

Wer einen Flug bei einer Airline gebucht hat, sollte sich zunächst bei dieser erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen – etwa Umbuchungen. Auch bei einem streikbedingten Flugausfall können Passagiere gegenüber der Fluggesellschaft darauf pochen, alternativ ans Ziel befördert zu werden – und sei es erst am nächsten Tag. Sie können stattdessen auch den Ticketpreis zurückverlangen, müssen sich dann aber selbst darum kümmern, wie sie von A nach B kommen. Bei ausgefallenen innerdeutschen Verbindungen bieten Airlines oft die Option, das Ticket in eine Bahnfahrkarte umzuwandeln. Das wird bei diesem Streik freilich kaum sinnvoll sein.

Da bei diesem Warnstreik das Flughafenpersonal und nicht Angestellte der Fluggesellschaften die Arbeit niederlegen, haben die Passagiere und Passagierinnen in der Regel keinen Anspruch auf Entschädigung nach der europäischen Fluggastrechteverordnung. Nach dieser stünden ihnen sogenannte Ausgleichsleistungen zwischen 250 und 600 Euro zu – allerdings nur, wenn kein außergewöhnlicher Umstand vorliegt.

Wer eine Flugpauschalreise gebucht hat und am Montag abfliegen wollte, sollte den Veranstalter kontaktieren. Der habe auch bei einem Warnstreik Sorge zu tragen, die Urlauber ans Ziel zu bringen, erklärt Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Falls ein Urlaubstag verloren geht, lässt sich der Reisepreis gegebenenfalls anteilig mindern. Eine Übersicht über die Rechte der Reisenden fasst die Verbraucherzentrale Bundesverband auf dieser Webseite zusammen.

Gibt es Alternativen?

Die U-Bahn, die Regionalbahn oder der Bus fahren nicht? Vielleicht erlaubt es die Entfernung zum Arbeitsort, als Alternative das Fahrrad zu wählen und für die Frühlingsfahrt zu entstauben. Ansonsten können das eigene Auto, ein Mietwagen oder ein Fernbus Optionen sein, wenn man zwingend am Streiktag längere Strecken reisen muss.

Vielleicht lassen sich auch Fahrgemeinschaften bilden, denn auf den Straßen und Autobahnen dürfte es sehr voll werden. Zumal in den Städten, in denen auch der Nahverkehr bestreikt wird.

Zunächst war befürchtet worden, dass sogar Tunnel gesperrt werden müssten, weil diese nicht mehr überwacht werden könnten. Denn auch bei der Autobahngesellschaft hatten die Gewerkschaften zum Warnstreik aufgerufen. Diese Befürchtung wies das Unternehmen zurück: »Insbesondere der Betriebsdienst auf den Bundesfernstraßen ist aufrechtzuerhalten«, hieß es. »Hierzu werden Notdienstvereinbarungen geschlossen, um zum Beispiel Tunnelschließungen zu vermeiden.«

Außerdem könnte es schwierig werden, einen Wagen zu mieten. Beim Onlineportal billiger-mietwagen.de hieß es am Wochenanfang, als schon über den Riesenwarnstreik spekuliert wurde: Man gehe davon aus, dass es dann sehr kurzfristig zu einer Zunahme an Buchungen und Preisen kommen werde. Wer jetzt schon wisse, dass er am Montag mobil sein muss, solle lieber zeitnah buchen. Oft ließen sich Buchungen bis 24 Stunden vorher auch kostenfrei wieder stornieren – zum Beispiel, falls wider Erwarten der Zug doch fährt.

Bei Flixbus hieß es am Wochenanfang, dass man die am stärksten nachgefragten Linien für den Streiktag nach Möglichkeit aufstocke.