Bei dieser Nachricht sollten Fluggäste auch ankündigen, sich sonst selbst um eine alternative Beförderung zu kümmern und dadurch anfallende Zusatzkosten – etwa für den neuen Flug und eventuelle Zwischenübernachtungen – an die Airline weiterzureichen. Degott erklärt: »Diese Ankündigung ist wichtig, damit sich die Airline am Ende nicht herausreden kann.« Es ist wichtig, Rechnungen und Quittungen als Nachweise in so einem Fall gut aufzuheben.

Auf die Idee, einen Mietwagen zu leihen, um ans Ziel zu kommen, sind offenbar auch schon viele gekommen. Der angekündigte Warnstreik hat zu einem starken Anstieg der Buchungen bei Autovermietungen geführt. »In ganz Deutschland wurden etwa 55 Prozent mehr Leihwagen für Freitag gebucht als in der Vorwoche«, erklärte Andreas Schiffelholz vom Vergleichsportal Check24 am Donnerstag. »Für eine Abholung in Stuttgart haben sich die Buchungszahlen sogar verdreieinhalbfacht.« Auch in Leipzig, Düsseldorf, Nürnberg, Frankfurt und München sei die Nachfrage nach Mietwagen stark gestiegen.

Was steht mir zu, wenn ich festhänge?

Bei einer Annullierung oder Flugverspätung ab zwei Stunden muss die Airline für Verpflegung mit Getränken und Snacks sorgen, etwa in Form von Gutscheinen für Restaurants. Verschiebt sich der Abflug auf den Folgetag, muss sich die Fluggesellschaft um eine Hotelübernachtung kümmern und auch den Transfer vom Airport dorthin und wieder zurück sicherstellen.

Kann ich das Geld fürs Ticket zurückverlangen?

Bei Annullierungen und Verspätungen ab fünf Stunden haben Reisende auch die Option, das Geld für ihr Ticket samt gezahlten Steuern und Gebühren zurückzuverlangen. Dann ist man aber auch selbst dafür verantwortlich, wie man weiterkommt.

Aus dem Grund rät etwa Reiserechtler Degott, lieber die Airline in der Pflicht zu lassen, dort unter Fristsetzung auf Ersatzbeförderung zu pochen – und sich dann gegebenenfalls selbst zu kümmern und sich die anfallenden Kosten von der Airline erstatten zu lassen.

Welche Regeln gelten für Pauschalreisende?

Sie müssen sich an ihren Reiseveranstalter wenden. Der ist in der Verantwortung, für Ersatzflüge zu sorgen. Auch für Kosten, die durch eine streikbedingte Verspätung entstehen, könnten Urlauber ihren Veranstalter in die Pflicht nehmen, so die Verbraucherzentralen , etwa für Verpflegung, Unterkunft, nötige Taxifahrten oder Telefonate.

Kann ich eine Entschädigung einfordern?

Die EU-Fluggastrechte-Verordnung sieht bei Verspätungen ab drei Stunden am Zielort sowie kurzfristigen Flugabsagen unter gewissen Voraussetzungen Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro pro Passagier vor. Für die Höhe ist unter anderem die Länge der Flugstrecke maßgeblich. Ob Passagiere diese Gelder bei Flugproblemen in Folge eines Warnstreiks einfordern können, hängt vereinfacht gesagt vor allem davon ab, wer konkret streikt.