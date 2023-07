Foto: Christoph Busse

Summer in the city Wie wäre es mit einem unvergesslichen Sommer-Trip nach Leipzig?

Trödeln im Hinterhof, Cornern am Kanu-Steg, Baden in meergrünen Gruben: Die schönsten Ecken in Leipzig erinnern an Italien oder Berlin – man muss sie nur finden. SPIEGEL-Autorinnen und -Autoren verraten ihre Geheimtipps.