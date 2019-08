Seen und Schlösser So schön ist Brandenburg

Nur in Mecklenburg-Vorpommern leben weniger Menschen auf einem Quadratkilometer - daher spielen in Brandenburg weite Landschaften eine große Rolle. Gut für alle Urlauber und Ausflügler, die etwa dem Moloch Berlin entfliehen oder über die Landeshauptstadt Potsdam hinaus wollen. Zugleich gilt das Bundesland auch als das gewässerreichstes Deutschlands - mit immerhin 3000 natürlichen Seen, dem künstlich angelegten Lausitzer Seenland und den größeren Flüssen Havel und Spree.

2018 machten in Brandenburg nur 4,6 Millionen Deutsche Urlaub, gibt Statista an. Zum Vergleich: Im kleineren Mecklenburg-Vorpommern waren es 7,47 Millionen. Dabei ist das Bundesland, das Berlin komplett umschließt, abwechslungsreich: Wassersportler wie Segler und Paddler finden ihre Reviere, Radler ein ebenes Straßennetz, Naturliebhaber immerhin 15 Großschutzgebiete - darunter auch Biosphärenreservate auf der Unesco-Welterbeliste - und Kulturinteressierte Schlösser wie Sanssouci, Rheinsberg und Boitzenburg.

Wer sich nicht so recht entscheiden kann oder lieber alles sehen möchte, kann sich einfach ins Auto schwingen und durch die Landschaft gondeln. Oder so wie Inka Chall ihren VW-Bus klarmachen und von Berlin aus immer wieder neue Wege ins Umland suchen:

Urlauber aus dem Rest Deutschlands schätzen an Brandenburg gerade die Nähe zur Hauptstadt - so können sie im Grünen übernachten und tagsüber mal einen Abstecher zu den Berliner Museen und Shoppingmeilen unternehmen. Es gibt sogar Campingplätze, die in den heißen Monaten zum Sommerdomizil von Hauptstädtern werden. So wie am Templiner See in Potsdam, am Oberuckersee oder im Spreewald:

Eine Bleibe gleich auf den Gewässern bieten die unzähligen Anbieter von Hausbooten - dafür ist noch nicht mal ein Bootsführerschein notwendig. Graureiher, Biber, Störche und Kormorane lassen sich schon vom Frühstückstisch aus sehen. Tipps zum gemächlichen Schippern auf der Havel und im Lausitzer Seenland geben wir hier:

Brandenburg, das Land der Schlösser, Herrenhäuser und Adelssitze, lässt sich entlang der 180 Kilometer langen Märkischen Schlössertour erschließen. Per Rad benötigt man dafür etwa drei Tage - und kann zwischendurch auch Halt am Scharmützelsee, im Oderbruch oder Naturpark Märkische Schweiz machen. Über diese Route - und fünf andere in Deutschland - lesen Sie hier mehr: