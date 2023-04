Der Flughafen Köln/Bonn meldet , dass dort bis Samstag, 7 Uhr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst an Personal- und Warenkontrollen und dann an den Passagierkontrollstellen die Arbeit niederlegen. Die Auswirkungen seien weiter erheblich, gerade auf der Startseite gehe wohl nahezu nichts, sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn am Freitagmorgen, in den Terminals sei es ziemlich leer. Am ersten Streiktag am Donnerstag fanden rund 80 Prozent der Flugbewegungen nicht statt. Passagiere würden gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren. Möglicherweise verlegen Airlines einige Flüge an Ausweichstandorte, etwa an die Flughäfen Münster-Osnabrück oder Paderborn-Lippstadt.