In Hamburg müssten nach aktuellem Stand 152 Abflüge am Donnerstag und 156 am Freitag ausfallen oder ohne Passagiere stattfinden, teilte der Flughafen am Dienstagabend mit, gestreikt würde ab Mittwoch, 22 Uhr. Zwar seien Landungen weiter möglich. Allerdings müsse auch bei den Ankünften mit Flugstreichungen und Verspätungen gerechnet werden. Betroffen seien an beiden Tagen insgesamt fast 80.000 Fluggäste. Sie wurden gebeten, sich an ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu wenden.