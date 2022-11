44 Tage vor Heiligabend eröffnet die Stadt Duisburg am Donnerstag ihren großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Das ist für einen so weiträumigen Weihnachtsmarkt wie den der Großstadt an Rhein und Ruhr so früh wie noch nie: ein Tag vor Sankt Martin beziehungsweise Karnevalssaisonbeginn am 11. November, 17 Tage vor dem ersten Advent – und eben einen Monat und zwei Wochen vor Heiligabend.