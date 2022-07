Sommer am Strand von Niendorf in der Lübecker Bucht: Urlauber verdösen den Tag in Strandkörben oder schlendern über die Uferpromenade. Das beschauliche Szenario passt so gar nicht zu der Aufregung, die ich verspüre. Denn ich will heute zum ersten Mal Wingsurfen ausprobieren – eine Mischung aus Windsurfen, Stand-up-Paddling und Kitesurfen. Das Besondere an der Wassersportart ist der Wing – ein Flügel, den man sich beim Surfen frei über den Kopf hält.