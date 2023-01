Finnair in Europa besonders sicher

Unter den verkehrsreichsten Anbietern in Europa erreichte Finnair den höchsten Index-Wert, gefolgt von KLM und Transavia Airlines, ebenfalls eine niederländische Fluglinie. Im globalen Ranking wurde Finnair nicht berücksichtigt. Die Lufthansa-Tochter Eurowings belegte in Europa Platz acht und der Ferienflieger Condor den zwölften Rang. Die Lufthansa-Kerngesellschaft wurde 15. in diesem Verkehrsgebiet.