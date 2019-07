Es ist der Augenblick, wenn die Skispitzen einige Zentimeter ins Leere ragen, ganz oben auf dem Gipfel: Noch ein Mal tief die kühle Luft einatmen, Euphorie mischt sich mit dem letzten Rest Unsicherheit, der immer bleibt. Und dann: Gewicht verlagern, nach vorne kippen, nicht mehr denken, nur noch fahren.

"Genau das ist der aufregendste Moment", sagt Max Kroneck. "Es ist wie ein Rausch, als hätte man Scheuklappen auf." Der 30-Jährige ist professioneller Freeski-Athlet, fährt Ski seit er Laufen kann und liebt die Berge. Einer unberührten Steilflanke mit den Skiern sein eigenes Muster einzuzeichnen, ist für Kroneck mit das Beste, was er sich vorstellen kann.

Kroneck und sein Freund Jochen Mesle, ebenfalls Skiprofi und Bergsteiger, haben im vergangenen Jahr die Alpen überquert. Mit ihren Fahrrädern sind sie von Süddeutschland nach Nizza gefahren. Die Route haben sie nach den schönsten Bergen geplant, so erzählen sie es - "möglichst viel Skifahren" wollten sie. Aus ihrer Reise ist der Film "Eis und Palmen" entstanden, der bei der diesjährigen "Banff-Mountainfilmtour"gezeigt wird.

Der rund 30-minütige Film zeigt neben wunderschönen Alpenpanoramen und spektakulären Freeski-Abfahrten auch, wie sich die Männer zuvor teils stundenlang mit Tourenski zum Gipfel hinaufkämpften. Einige Male mussten sie die Skier abschnallen und auf den Rücken packen, mit Steigeisen und Eispickel weiterklettern. Andere Male schoben sie die Skier mit rund 50 Kilo Gepäck und ihren aufgeschulterten Fahrrädern durch den Schnee, wenn sie eine mit dem Rad unpassierbare Stelle erreichten.

Max Kroneck, Jochen Mesle & Philipp Becker Max Kroneck mit Gepäck und Fahrrad bei einer Skitour

"Es ging uns nicht um schneller, weiter, besser, toller - sondern um greifbare Abenteuer", sagt der 30-jährige Mesle. "Wir wollten von A nach B, die Strecke als Ganzes erleben und nicht immer darauf warten, bis irgendwo die besten Bedingungen sind, sondern einfach draußen sein und nehmen, was kommt."

Und was da kam, war viel schlechtes Wetter, das dokumentieren die beiden in ihrem Reiseblog. "Wir mussten einige Male am Gipfel warten, bis die Sonne wieder geschienen hat, damit das auf den Fotos auch nach was ausschaut", sagt Kroneck, der auch als Fotograf arbeitet.

Eine Reise nur für die Kamera also? "Durch das Filmen kamen ein paar logistische Sachen dazu: alles immer sichern, Akkus immer aufladen, immer genügend Platz auf der Speicherkarte haben und nicht zuletzt das Zusatzgepäck", sagt Mesle. "Aber wir hätten die Reise nicht anders gemacht ohne die Kamera." Es sei ihnen wichtig gewesen, authentisch zu bleiben und das zu machen, was sie wollen.

Die ganz berühmten Berge wie Mont Blanc oder Matterhorn ließen sie dabei aus. "Wir wollten den Mainstream und die Massen umfahren", sagt Kroneck. "Wir wollten auch selbst auf Entdeckungsreise gehen. Es gibt so viele Ecken, wo eben nicht so viel los ist und man ein Bergerlebnis hat, ohne in der Schlange zu stehen."

Dabei habe ihnen auch in die Hände gespielt, dass sie außerhalb der Saison unterwegs gewesen waren. Im April und Mai seien zwar die meisten Hütten noch geschlossen, sagt Kroneck. "Aber es ist auch niemand unterwegs."

Doch ohne Hütten kein Bett. Die tägliche Frage nach vielen Stunden auf dem Fahrrad hieß also: Wo finden wir eine geeignete Ecke für unsere Schlafsäcke? "Von Tiefgarage über Supermarktparkplatz war alles dabei", sagt Kroneck. "Solange man kein Zelt aufschlägt, bekommt man eigentlich nie Probleme." In der Schweiz etwa dürfe man nur oberhalb der Baumgrenze wildzelten. Unterhalb koste das richtig viel Strafe.

Max Kroneck, Jochen Mesle & Philipp Becker Nächtlicher Schlafplatz

Eine weitere Herausforderung war es, genug zu essen. "Wir haben immer gegessen, was wir gefunden haben, und zwar so viel wie möglich", sagt Mesle. Doch es sei gar nicht so einfach gewesen, die rund 6000 Kalorien aufzufüllen, die sie täglich beim Rad- und Skifahren verbrannten.

Auf ihrem Blog geben die beiden auch ein Beispiel für eine tägliche Essensration: eine 500-Gramm-Packung Müsli mit frischem Obst zum Frühstück, heißt es da, zum Mittagessen eine große Packung Nudeln mit eineinhalb Gläsern Pesto. Am Nachmittag ein Stück Torte, zwischendurch im Schnitt 16 Müsliriegel und "was gerade am Straßenrand daher kommt". Abends wurde noch einmal gekocht.

Pro Tag fuhren die beiden etwa 80 Kilometer und überwanden durchschnittlich 1000 Höhenmeter. Ruhetage legten sie kaum ein. Nach 42 Tagen, 1850 Kilometern und 33.486 Höhenmetern kamen Mesle und Kroneck schließlich am 7. Juni 2018 am Mittelmeer an.

Doch so richtig erleichtert, nicht mehr aufs Fahrrad zu müssen, waren sie nicht: "Als wir in Nizza ankamen, haben wir sogar kurzzeitig überlegt, ob wir das Gepäck abschmeißen und mit dem Rad auch wieder zurück fahren sollen", sagt Mesle. "Wir waren so drin, dass wir kaum mehr aufhören wollten."