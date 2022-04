Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Über die Tauernroute fahren täglich alle zwei Stunden EC/Railjet-Züge von München nach Villach in Österreich. Von dort aus dauert es drei Stunden mit der Bahn nach Triest im Nordosten Italiens. Rund 13,5 Stunden ist man unterwegs, wenn man die Tour Ende Mai von Berlin aus macht, dann kostet das Ticket 56 Euro bei vollen Fahrgastrechten, denn man fährt bis ans Ziel mit dem DB-Fahrschein. Achtung: Diesen Sommer beginnen die ECs erst in Salzburg, zwischen München und Salzburg verkehrt die Bayerische Regiobahn.

Wichtig: Immer genug Puffer beim Umstieg einkalkulieren, denn in der Kombination mit zwei Fahrscheinen hat man beim Übergang vom einen auf das andere Ticket keine Fahrgastrechte. »Ich empfehle mindestens eine, besser eineinhalb Stunden. Vor Nachtzügen tendenziell noch etwas mehr – und eine Dinner-Pause in Norditalien«, sagt Fahnenmüller.

Für 29,90 Euro nach Rijeka an die kroatische Adriaküste? »Auch das geht«, sagt Fahnenmüller. Wer beispielsweise morgens um kurz nach 7 Uhr in München in den Zug steigt, kommt über Salzburg, Villach und Ljubljana abends gegen 18.30 Uhr in Rijeka an. »Damit das Buchungssystem der Bahn die Sparpreise anzeigt, muss man in der Buchungsmaske die Nachtzüge und Privatbahnen rausfiltern. Man trägt also »via Salzburg« ein und nimmt bis Salzburg (nur bis dorthin!) die Zuggattung ›Interregio‹ raus«, erklärt Fahnenmüller das Buchungsprozedere.

Mit der gleichen Verbindung kommt man sogar noch weiter in den Süden – bis nach Split für 37,90 Euro. »Hier muss man aber eine Übernachtung in Zagreb einplanen.« Ist so eine Anreise dann noch komfortabel? »Ich persönlich hätte nicht dagegen«, sagt der Experte, »im Gegenteil. Die Alternative ist eine Nachtzugfahrt – nur ist das Ticket teurer als ein Doppelzimmer in Zagreb.«