Von Bari bis Island Lonely Planet kürt Europas beste Sommerziele

Eine Top-Ten-Liste der schönsten Reiseziele Europas kann nur willkürlich sein. Zu vielfältig ist der Kontinent, zu unterschiedlich Kulturen und Landschaften.

Der britische Reiseführerverlag Lonely Planet hat es jedoch wieder unternommen, eine Bestenliste für diesen Sommer zusammenzustellen. Zum Teil gibt es Anlässe - wie Jahrestage oder bessere Flugverbindungen -, meist aber lediglich eine Begeisterung für die jeweilige Stadt oder Region.

Auf den ersten Platz in der Sommer-Rangliste setzt die Jury die Hohe Tatra in Slowenien, die der höchste Abschnitt der Karpaten und deren höchster Gipfel mit 2655 Metern die Gerlsdorfer Spitze ist. Die "mystische Landschaft" ist ideal für Wanderer und Bergsteiger, die sich von Braunbären nicht schocken lassen und Hochgebirgshütten schätzen.

Andere Reiseziele, die auch mit ihrer Natur überzeugen, sind: die 900 Kilometer lange Autoroute Arctic Coast Way im Norden Islands ("das Beste Islands minus die Massen"), die Anfang Juni eröffnet wird; die schottischen Shetland-Inseln (Abenteurer können dort "Orcas und Otter vom zerklüfteten Festland aus beobachten") und Istrien in Kroatien mit seinen Stränden, Musikfestivals und einem römischen Amphitheater.

Die Bestrebungen Madrids, mehr Nachhaltigkeit zu leben, - und sein Nachtleben - brachte die spanische Hauptstadt auf Platz 2. Bari in Italien als "neu belebte alte Stadt", Lyon in Südfrankreich als Austragungsort des Frauen-Fußball-WM-Finales und Vevey mit seinem Weinfestival gelangten ebenfalls in die Top Ten. Und dazu ganze Länder wie Liechtenstein (300. Jubiläum) und Bosnien-Herzegowina (mehr in der Fotostrecke).

Wieder einmal hat die Lonely-Planet-Jury damit überwiegend Orte ausgewählt, die (noch) nicht unter dem Ansturm internationaler Touristen leiden und über Overtourism klagen. Vielleicht können solche Orte der B-Riege auch ein wenig den Druck von Orten wie Barcelona (dafür Madrid) und Venedig (dafür Bari) nehmen.